FÊTE NATIONAL ST ANDRÉ DE SANGONIS Saint-André-de-Sangonis lundi 14 juillet 2025.

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

2025-07-14

21h15 rendez-vous à la salle des fêtes pour la retraite aux flambeaux

22h30 feu d’artifice sur le stade stabilisé

Soirée avec le duo Primo au complexe sportif Raymond Boisset.

Salle des Fêtes Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 00 60

English :

9:15pm: torchlight procession to the village hall

10:30 p.m.: fireworks display on the stabilized stadium

Evening with duo Primo at the Raymond Boisset sports complex.

German :

21:15 Uhr: Treffpunkt an der Festhalle für den Fackelzug

22:30 Uhr: Feuerwerk über dem stabilisierten Stadion

Abendveranstaltung mit dem Duo Primo im Sportkomplex Raymond Boisset.

Italiano :

ore 21.15: fiaccolata fino al municipio

ore 22.30: spettacolo pirotecnico allo stadio

Serata con il duo Primo al complesso sportivo Raymond Boisset.

Espanol :

21.15 h: desfile de antorchas hasta el ayuntamiento

22.30 h: fuegos artificiales en el estadio

Velada con el dúo Primo en el complejo deportivo Raymond Boisset.

