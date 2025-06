Fête Nationale 14 juillet Gardanne 14 juillet 2025 17:30

Bouches-du-Rhône

Fête Nationale 14 juillet Lundi 14 juillet 2025 à partir de 17h30.

17h30 cérémonie officielle

20h spectacle

22h15 feu d’artifice

22h30 Show DJ Live. Cours de la République Gardanne Bouches-du-Rhône

Comme chaque année, la fête nationale sera célébrée en deux temps. Un temps officiel et un temps, festif avec concert, feu d’artifice et show DJ

►17h30 Cérémonie officielle défilé des forces de sécurité civile, municipale et militaire du Bd Bontemps au cours de la République, suivi de la cérémonie devant le monument aux morts, face à l’Hôtel de ville.



► Dès 19h Restauration et buvette assurées par le Comité des fêtes de Gardanne



► 20h Cours de la république Spectacle “Paris la Belle”

Chants, strass, plumes, paillettes et French cancan. Des années folles à nos jours, revivez les grands moments des nuits parisiennes en bleu blanc rouge



► 22h15 Feu d’artifice pyromélodique au stade Savine.



► 22h30 Show DJ Live cours de la République

Avec ses danseuses et ses performers. .

Cours de la République

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 79 00

English :

As every year, the national holiday will be celebrated in two parts. An official part and a festive part with concerts, fireworks and a DJ show

German :

Wie jedes Jahr wird der Nationalfeiertag in zwei Teilen gefeiert. Ein offizieller Teil und ein festlicher Teil mit Konzert, Feuerwerk und DJ-Show

Italiano :

Come ogni anno, il giorno festivo sarà celebrato in due parti. Una parte ufficiale e una parte di festa con concerti, fuochi d’artificio e uno spettacolo di DJ

Espanol :

Como todos los años, los días festivos se celebrarán en dos partes. Una parte oficial y otra festiva con conciertos, fuegos artificiales y un espectáculo de DJ

