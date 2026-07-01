Informations pratiques

Chapelle-Royale

Fête nationale 20256

51 ter Rue Jean Moulin Chapelle-Royale Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 11:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

Fêtez la fête nationale à Chapelle Royale !

Paëlla à 19h30 20e adultes / 10e enfants 12 ans.

Repas sur réservation 06 21 79 70 10 / 06 68 61 70 43

22h30 Retraite aux flambeaux.

23h feu d’artifice bal populaire avec son orchestre.

14 juillet 11h30 Défilé pompiers et vin d’honneur.

Fêtez la fête nationale à Chapelle Royale !

À partir de 19h30, sur la place du petit marché couvert repas sur réservation 06 21 79 70 10 / 06 68 61 70 43 -> Paëlla (kir et tartelette inclus) 20€ pour les adultes / 10€ pour les enfants de de 12 ans.

22h30 Rassemblement et distribution des lampions pour la retraite aux flambeaux devant l’église.

23h Feu d’artifice au stade, bal populaire sur le parking du p’tit marché avec son orchestre !

Dimanche 14 juillet 11h30 Rassemblement devant l’église avec la Clique et les Pompiers, défilé jusqu’à la place de la Mairie, revue suivie d’un vin d’honneur. 20 .

51 ter Rue Jean Moulin Chapelle-Royale 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 21 79 70 10

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English :

Celebrate the national holiday at the Chapelle Royale!

Party at 7:30 p.m.: 20€ for adults / 10€ for children 12 and under.

Dinner by reservation: 06 21 79 70 10 / 06 68 61 70 43

10:30 p.m.: Torchlight procession.

11:00 p.m.: Fireworks community dance with a live band.

July 14, 11:30 a.m.: Fi

L’événement Fête nationale 20256 Chapelle-Royale a été mis à jour le 2026-07-04 par OTs DU PERCHE