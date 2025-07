Fête Nationale à Agen Agen

Fête Nationale à Agen Agen dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale à Agen

Esplanade du gravier Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

– 19h Défilé des Forces Militaires au Gravier

– 19h45 Pot Républicain suivi du Marché des Producteurs de Pays (ouvert de 19h à 23h)

– 23h Feu d’artifice

– 23h25 Bal populaire par Dj Antony A.E.S.

– 19h Défilé des Forces Militaires au Gravier

– 19h45 Pot Républicain suivi du Marché des Producteurs de Pays (ouvert de 19h à 23h)

– 23h Feu d’artifice

– 23h25 Bal populaire par Dj Antony A.E.S. .

Esplanade du gravier Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 47

English : Fête Nationale à Agen

? 7pm: Military parade at Le Gravier

? 7:45pm: Pot Républicain followed by the Marché des Producteurs de Pays (open from 7pm to 11pm)

? 11pm: Fireworks display

? 11:25pm: Popular dance by Dj Antony A.E.S.

German : Fête Nationale à Agen

? 19 Uhr: Parade der Streitkräfte am Gravier

? 19:45 Uhr: Republikanischer Umtrunk, gefolgt vom Markt der lokalen Erzeuger (geöffnet von 19 bis 23 Uhr)

? 23 Uhr: Feuerwerk

? 23.25 Uhr: Volkstanz mit Dj Antony A.E.S.

Italiano :

ore 19.00: sfilata delle forze militari a Le Gravier

19.45: Potluck repubblicano seguito dal Mercato dei Produttori Locali (aperto dalle 19.00 alle 23.00)

ore 23.00: spettacolo pirotecnico

ore 23.25: Ballo popolare di Dj Antony A.E.S.

Espanol : Fête Nationale à Agen

? 19.00 h: Desfile de las Fuerzas Armadas en Le Gravier

? 19.45 h: Cacerolada republicana seguida del mercado de productores locales (abierto de 19.00 h a 23.00 h)

? 23.00 h: Castillo de fuegos artificiales

? 23.25 h: Baile popular a cargo de Dj Antony A.E.S.

L’événement Fête Nationale à Agen Agen a été mis à jour le 2025-06-30 par OT Destination Agen