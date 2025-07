Fête Nationale à Aix-en-Provence Festivités du 14 juillet Aix-en-Provence

Fête Nationale à Aix-en-Provence Festivités du 14 juillet Aix-en-Provence lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale à Aix-en-Provence Festivités du 14 juillet

Lundi 14 juillet de 19h15 à 1h. Cours Mirabeau et Grand Théâtre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : Lundi 2025-07-14 19:15:00

fin : 2025-07-14 01:00:00

2025-07-14

Concerts, animations, bal populaire et feu d’artifice vous attendent pour célébrer la Fête nationale dans une ambiance festive et conviviale. Venez nombreux pour faire vibrer la ville.

Au programme :



Concerts et bal Cours Mirabeau

● de 19h15 à 20h30 Warm up DJ set avec l’association Minuit Cigale

● de 21h à 22h15 Première partie du concert du Dalida institute

● de 22h30 à 23h Diffusion de la musique et feu d’artifice

● à 23h à 00h Deuxième partie du concert Dalida institute

● à 00h à 1h DJ set avec l’association Minuit Cigale



Spectacle Pyro-symphonique et laser Terrasse du Grand Théâtre de Provence (sous réserve des conditions météo)

● à 20h30 Ouverture de la fan zone

● à 22h30 Spectacle pyrotechnique. .

Cours Mirabeau et Grand Théâtre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Concerts, entertainment, a popular ball and fireworks await you to celebrate the Fête Nationale in a festive and convivial atmosphere. Come one, come all to rock the town.

German :

Konzerte, Animationen, ein Volksball und ein Feuerwerk erwarten Sie, um den Nationalfeiertag in einer festlichen und geselligen Atmosphäre zu feiern. Kommen Sie zahlreich und lassen Sie die Stadt vibrieren.

Italiano :

Concerti, animazioni, balli popolari e fuochi d’artificio vi aspettano per celebrare la Fête nationale in un’atmosfera festosa e amichevole. Venite tutti a far vibrare la città.

Espanol :

Conciertos, animaciones, un baile popular y fuegos artificiales le esperan para celebrar la Fête nationale en un ambiente festivo y acogedor. Vengan todos a animar la ciudad.

