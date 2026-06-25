Apach

Fête Nationale à Apach

2 boucle de Rouillé Apach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’heure est venue de se retrouver pour une soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur ! Au programme retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal populaire. Buvette et restauration sur place alors que ce soit entre amis, en famille ou entre voisins, venez profiter d’une belle soirée d’été placée sous le signe de la fête et du partage. Le Comité des Fêtes d’Apach vous attend avec impatience et compte sur vous pour mettre l’ambiance !Tout public

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2 boucle de Rouillé Apach 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 83 81 72

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English :

The time has come to get together for a festive, friendly evening full of good cheer! On the program: a torchlight procession, fireworks, and a community dance. Refreshments and food will be available on site, so whether you’re with friends, family, or neighbors, come enjoy a wonderful summer evening filled with celebration and togetherness. The Apach Festival Committee is looking forward to seeing you and is counting on you to help set the mood!

L’événement Fête Nationale à Apach Apach a été mis à jour le 2026-06-25 par TROIS FRONTIERES TOURISME