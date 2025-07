Fête nationale à Assais-les-Jumeaux Salle de la Jauleterie Assais-les-Jumeaux

Venez assister à la fête nationale à Assais-les-Jumeaux. Les festivités débutent dès 16 h, avec au programme concours de dessin, pêche à la ligne, maquillage, chamboule tout, pétanque et palet. La buvette et le repas sont proposés sur place. Vous avez également la possibilité d’apporter votre pique-nique. Tarifs du repas 10 euros pour les adultes (vin non compris) et 8 euros pour les enfants de moins de 10 ans. Le programme continue en soirée, avec la retraite aux flambeaux à 22 h 30 et le feu d’artifice à 23 h, suivi d’un bal populaire. Inscriptions avant le 8 juillet 07.50.50.52.34 / 06.75.03.21.03 / 07.70.56.76.66 .

Salle de la Jauleterie Rue de la Jauleterie Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 21 03

