Fête Nationale à Auriol Auriol 14 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Fête Nationale à Auriol Lundi 14 juillet 2025 à partir de 18h30. Centre-village Auriol Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Commémoration et repas dansant

18h30 défilé de véhicules avec la participation des pompiers, jeunes sapeurs-pompiers, policiers municipaux, membres de la RCSC et la musique de l’AAMLE.

19h commémoration au monument aux Morts et apéritif offert par la Municipalité

19h30 repas dansant ‘‘La Guinguette de l’Huveaune’’

Réservation Les Hirondelles d’Auruou 06 87 95 48 00

Tarif 25 €

21h15 concert ‘‘Les vieilles canailles, la tournée des sosies’’ par Johnny Vegas Tour .

Centre-village

Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 87 95 48 00

English :

Commemoration and dinner-dance

German :

Gedenken und Tanzmahl

Italiano :

Commemorazione e cena danzante

Espanol :

Conmemoración y cena con baile

