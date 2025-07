Fête nationale à Avord Avord

2025-07-14 21:30:00

2025-07-14

La ville d’avord vous invite à célébrer la fête nationale !

Au programme inauguration de la stèle du centre de secours en mémoire des sapeurs-pompiers morts en service, suivi d’une remise de diplôme et du dépôt de gerbe au monument aux morts. Ensuite, assistez au défilé, à la remise de médailles et au vin d’honneur. En soirée, un concert gratuit de Franck Davria (sosie de Claude François) et du groupe de rock, Les Forbans. .

Rue de l’Yèvre Avord 18520 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 10 16 accueil@ville-avord.fr

English :

The town of Avord invites you to celebrate its national holiday!

German :

Die Stadt Avord lädt Sie ein, den Nationalfeiertag zu feiern!

Italiano :

La città di Avord vi invita a festeggiare i suoi giorni festivi!

Espanol :

La ciudad de Avord le invita a celebrar sus días festivos

