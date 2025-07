Fête nationale à Ayron Ayron

Ayron Vienne

Début : 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-07-13 23:30:00

2025-07-13

A 15h Concours de pétanque, concours de belote, jeux en bois, initiation tir à l’arc et maquillages ! A 19h Grillades de Cathy sur réservation. A 23h Feu d’artifice. Soirée dansante avec DJ et illumination du château.

Ayron 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 60 03 62

English : Fête nationale à Ayron

3pm: Petanque and belote competitions, wooden games, archery initiation and face painting! 7pm: Cathy’s grills reservations required. 11pm: Fireworks. Dance party with DJ and castle illumination.

German : Fête nationale à Ayron

Um 15 Uhr: Boulespiel-Wettbewerb, Belote-Wettbewerb, Holzspiele, Einführung in das Bogenschießen und Schminken! Um 19 Uhr: Grillspezialitäten von Cathy mit Reservierung. Um 23 Uhr: Feuerwerk. Tanzabend mit DJ und Beleuchtung des Schlosses.

Italiano :

Alle 15:00: gara di petanque, gara di belote, giochi in legno, iniziazione al tiro con l’arco e face painting! Alle 19:00: barbecue di Cathy prenotazione obbligatoria. Alle 23:00: fuochi d’artificio. Festa da ballo con DJ e illuminazione del castello.

Espanol : Fête nationale à Ayron

A las 15.00: ¡Competición de petanca, competición de belote, juegos de madera, iniciación al tiro con arco y pintacaras! A las 19 h: Barbacoas Cathy’s reserva obligatoria. A las 23:00: fuegos artificiales. Fiesta con DJ e iluminación del castillo.

