Fête Nationale à Bohain en Vermandois Bohain-en-Vermandois

Bohain-en-Vermandois

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

2025-07-13

Les 13 et 14 juillet 2025, la commune de Bohain-en-Vermandois vous propose de nombreuses animations pour célébrer la fête nationale.

13 juillet :

– 21h30 Distribution de lampions devant la mairie

– 22h Départ en fanfare devant la mairie

– 23h Feu d’artifice au stade

– 23h30 Grand bal au stade

14 juillet :

– 11h Défilé des trompettes et des pompiers de Bohain, départ devant la mairie et arrivée au stade.

– 12h à 18h Animations gratuites au stade jeux gonflables, babyfoot humain, rodéo mécanique, bowling humain, jeux picards et poney.

NOUVEAU de 13h30 à 17h30 Baptême en hélicoptère (15€ 12€ moins de 12 ans). Réservation à la bibliothèque.

Renseignement auprès de la mairie de Bohain 03 23 07 55 55

Facebook villedebohain 0 .

Bohain-en-Vermandois 02110 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 55 55

