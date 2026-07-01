Fête Nationale à Brémontier-Merval Brémontier-Merval
lundi 13 juillet 2026 · Brémontier-Merval
Informations pratiques
Brémontier-Merval
Fête Nationale à Brémontier-Merval
Brémontier-Merval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale à Brémontier-Merval le 13 juillet 2026.
Au programme: après-midi récréative à l’Espace Jeune Darthy, chamboule tout, tir à l’arc, préparation de lanternes pour la retraite aux flambeaux… Soirée festive: grillade, tir du feu d’artifice, animations, DJ… .
Brémontier-Merval 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 71 56
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English : Fête Nationale à Brémontier-Merval
L’événement Fête Nationale à Brémontier-Merval Brémontier-Merval a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray