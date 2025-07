Fête nationale à Brunoy Maison des arts Brunoy

Fête nationale à Brunoy Maison des arts Brunoy lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale à Brunoy

Maison des arts 51, rue du Réveillon Brunoy Essonne

Début : Lundi 2025-07-14 16:00:00

fin : 2025-07-15 00:30:00

2025-07-14

Afin de célébrer le 14 juillet comme il se doit, Brunoy propose un programme complet à la Maison des arts.

Maison des arts 51, rue du Réveillon Brunoy 91800 Essonne Île-de-France +33 1 69 39 89 68 communication@mairie-brunoy.fr

English :

To celebrate July 14th in style, Brunoy is offering a full program at the Maison des Arts.

German :

Um den 14. Juli gebührend zu feiern, bietet Brunoy ein umfangreiches Programm im Maison des Arts.

Italiano :

Per festeggiare il 14 luglio in grande stile, Brunoy propone un programma completo alla Maison des Arts.

Espanol :

Para celebrar el 14 de julio por todo lo alto, Brunoy ofrece un completo programa en la Maison des Arts.

