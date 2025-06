FÊTE NATIONALE À CANET Canet 14 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE NATIONALE À CANET Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

À l’occasion de la fête nationale du 14 juillet, la ville de Canet organise des événements tout au long de la journée pour les grands et les petits !

Au programme

À l’espace Saint Martin

> 10h à 12h jeux pour enfants, mousse…

> 15h Concours de pétanque (réservé aux Canétois)

Sur la Grand Place

> 12h apéritif républicain.

> 22h Concerts Nosence + les Zicos.

Buvette et petite restauration. .

Canet 34800 Hérault Occitanie +33 7 86 96 96 18

English :

To celebrate Bastille Day on July 14, the town of Canet is organizing events all day long for young and old alike!

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags am 14. Juli organisiert die Stadt Canet den ganzen Tag über Veranstaltungen für Groß und Klein!

Italiano :

In occasione della Giornata della Bastiglia, il 14 luglio, la città di Canet organizza per tutta la giornata eventi per grandi e piccini!

Espanol :

Con motivo del Día de la Bastilla, el 14 de julio, la ciudad de Canet organiza durante todo el día actos para grandes y pequeños

L’événement FÊTE NATIONALE À CANET Canet a été mis à jour le 2025-06-17 par 34 OT DU CLERMONTAIS