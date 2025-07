Fête nationale à Carlux Place de la forteresse Carlux

Fête nationale le 13 juillet à Carlux, Place de la forteresse.

La commune de Carlux organise une fête nationale le 13 juillet. Place de la forteresse.

21H30 Concert pop-rock music avec les TAM’S

Feux d’artifices tirés sur les remparts du château à 23h .

Place de la forteresse Château de Carlux Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 71 08

English :

Fête nationale on July 13 in Carlux, Place de la forteresse.

6:30 pm: Opening of the refreshment area

8pm: Perigordian meal, please reserve on 06.66.55.59.26 (20?)

9:30 pm: Pop-rock music concert

10:30 pm: Torchlight procession

11pm: Fireworks

German : Fête nationale à Carlux

Nationalfeiertag am 13. Juli in Carlux, Place de la forteresse.

18H30 Eröffnung der Bar

20H Perigourdin-Essen mit Reservierung unter 06.66.55.59.26 (20?)

21.30 Uhr: Konzert mit Pop-Rock-Musik

22.30 Uhr: Fackelzug durch die Stadt

23H Feuerwerk

Italiano :

Festa nazionale il 13 luglio a Carlux, Place de la forteresse.

ore 18.30: apertura del punto di ristoro

ore 20.00: Pranzo perigordiano, su prenotazione allo 06.66.55.59.26 (20?)

21.30: Concerto di musica pop-rock

22.30: Fiaccolata

ore 23.00: Fuochi d’artificio

Espanol : Fête nationale à Carlux

Fiesta nacional el 13 de julio en Carlux, Place de la forteresse.

18.30 h: Apertura de la zona de restauración

20.00 h: Comida perigordiana, reserva previa en el 06.66.55.59.26 (20?)

21.30 h: Concierto de música pop-rock

22.30 h: desfile de antorchas

23.00 h: fuegos artificiales

