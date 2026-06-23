Fête Nationale à Castres-Gironde Castres-Gironde
Fête Nationale à Castres-Gironde Castres-Gironde lundi 13 juillet 2026.
Castres-Gironde
Fête Nationale à Castres-Gironde
Stade Municipal (derrière l’école) Castres-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
FÊTE NATIONALE CASTRES-GIRONDE
Stade de Castres-Gironde (derrière l’école)
Les 13 et 14 juillet 2026
Venez partager un moment convivial et festif à l’occasion de la Fête Nationale !
Lundi 13 juillet
19h00 Apéro musical animé par la fanfare Y’A PAS L’FEU
20h00 Repas festif (sur réservation)
23h00 Feu d’artifice offert par la municipalité
Soirée dansante pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit !
Mardi 14 juillet
Exposition de voitures anciennes (plus d’informations à venir)
Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble les 13 et 14 juillet dans une ambiance chaleureuse et festive ! .
Stade Municipal (derrière l’école) Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 33 26 fiestacastres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête Nationale à Castres-Gironde
L’événement Fête Nationale à Castres-Gironde Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Castres-Gironde (Gironde)
- Festival du Chat Castrais 2026 Grand Bos Castres-Gironde 17 juillet 2026