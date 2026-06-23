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Fête Nationale à Castres-Gironde Castres-Gironde

Fête Nationale à Castres-Gironde Castres-Gironde

Fête Nationale à Castres-Gironde Castres-Gironde lundi 13 juillet 2026.

Adresse
Stade Municipal (derrière l'école)
Ville
33640 Castres-Gironde
Département
Gironde
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Castres-Gironde

Fête Nationale à Castres-Gironde

Stade Municipal (derrière l’école) Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14

FÊTE NATIONALE CASTRES-GIRONDE
Stade de Castres-Gironde (derrière l’école)
Les 13 et 14 juillet 2026
Venez partager un moment convivial et festif à l’occasion de la Fête Nationale !

Lundi 13 juillet
19h00 Apéro musical animé par la fanfare Y’A PAS L’FEU
20h00 Repas festif (sur réservation)
23h00 Feu d’artifice offert par la municipalité
Soirée dansante pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit !

Mardi 14 juillet
Exposition de voitures anciennes (plus d’informations à venir)

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble les 13 et 14 juillet dans une ambiance chaleureuse et festive !   .

Stade Municipal (derrière l’école) Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 33 26  fiestacastres@gmail.com

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English : Fête Nationale à Castres-Gironde

L’événement Fête Nationale à Castres-Gironde Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Bordeaux Tourisme

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