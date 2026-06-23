Castres-Gironde

Fête Nationale à Castres-Gironde

Stade Municipal (derrière l’école) Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

FÊTE NATIONALE CASTRES-GIRONDE

Stade de Castres-Gironde (derrière l’école)

Les 13 et 14 juillet 2026

Venez partager un moment convivial et festif à l’occasion de la Fête Nationale !

Lundi 13 juillet

19h00 Apéro musical animé par la fanfare Y’A PAS L’FEU

20h00 Repas festif (sur réservation)

23h00 Feu d’artifice offert par la municipalité

Soirée dansante pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit !

Mardi 14 juillet

Exposition de voitures anciennes (plus d’informations à venir)

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble les 13 et 14 juillet dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

Stade Municipal (derrière l’école) Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 71 33 26 fiestacastres@gmail.com

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English : Fête Nationale à Castres-Gironde

L’événement Fête Nationale à Castres-Gironde Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-06-23 par Sud Bordeaux Tourisme