Fête Nationale à Chalindrey Chalindrey
Fête Nationale à Chalindrey Chalindrey lundi 13 juillet 2026.
Chalindrey
Fête Nationale à Chalindrey
PLACE DU MARCHÉ Chalindrey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Tout public
Programme:
20h30 Groupe Penelop Reprises Rock
22h00 Retraite aux Flambeaux avec la participation de la Lyre
23h00 Feu d’Artifice
23h30 à 1h30 du mat DJ
Buvette et Restauration
Entrée Gratuite .
PLACE DU MARCHÉ Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 50 17 contact@ville-chalindrey.fr
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English :
L’événement Fête Nationale à Chalindrey Chalindrey a été mis à jour le 2026-06-15 par Antenne Vannerie-Amance