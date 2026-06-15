Chalindrey

Fête Nationale à Chalindrey

PLACE DU MARCHÉ Chalindrey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Tout public

Programme:

20h30 Groupe Penelop Reprises Rock

22h00 Retraite aux Flambeaux avec la participation de la Lyre

23h00 Feu d’Artifice

23h30 à 1h30 du mat DJ

Buvette et Restauration

Entrée Gratuite .

PLACE DU MARCHÉ Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 50 17 contact@ville-chalindrey.fr

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English :

L’événement Fête Nationale à Chalindrey Chalindrey a été mis à jour le 2026-06-15 par Antenne Vannerie-Amance