C’est la fête nationale à Chanac !!!

18h30 Cérémonie du souvenir sur la place de la Bascule.

20h Repas tête de veau, sur place ou à emporter, réservation au Relais des Causses ( 04 66 48 20 14 ) place du plô. 18€.

22h Bal gratuit avec « Last Night Sonorisation »

22h30 Feu d’artifice

En cas d’intempéries rendez-vous à la salle des fêtes

Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 20 14

English :

It’s Bastille Day in Chanac!!!

6:30pm: Remembrance ceremony on the Place de la Bascule.

8pm: Calf’s head meal, on the spot or to take away, book at the Relais des Causses ( 04 66 48 20 14 ) place du plô. 18?.

10pm: Free dance with « Last Night Sonorisation »

10:30pm: Fireworks

In case of bad weather, go to the salle des fêtes

German :

Es ist Nationalfeiertag in Chanac!!!

18:30 Uhr: Gedenkzeremonie auf dem Place de la Bascule.

20h: Kalbskopfessen, vor Ort oder zum Mitnehmen, Reservierung im Relais des Causses ( 04 66 48 20 14 ) place du plô. 18?.

22 Uhr: Kostenloser Tanz mit « Last Night Sonorisation »

22.30 Uhr: Feuerwerk

Bei schlechtem Wetter Treffpunkt im Festsaal

Italiano :

È il giorno festivo a Chanac!!!

18.30: Cerimonia di commemorazione sulla Place de la Bascule.

ore 20.00: Cena a base di testa di vitello, da consumare o da portare via, prenotando presso il Relais des Causses ( 04 66 48 20 14 ) place du plô. 18?.

ore 22.00: Ballo libero con « Last Night Sonorisation »

ore 22.30: Fuochi d’artificio

In caso di maltempo, recarsi presso la sala del villaggio

Espanol :

¡¡¡Es día festivo en Chanac !!!

18h30: Ceremonia de conmemoración en la plaza de la Bascule.

20.00 h: Comida a base de cabeza de ternera, para comer o llevar, reservar en el Relais des Causses ( 04 66 48 20 14 ) place du plô. 18?.

22.00 h: Baile libre con « Last Night Sonorisation »

22.30 h: Fuegos artificiales

En caso de mal tiempo, ir a la sala del pueblo

