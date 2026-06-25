Informations pratiques

Chomelix

Fête Nationale à Chomelix

Centre bourg Chomelix Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Les Sapeurs Pompiers organisent leur fête nationale.

Venez chiner toute la journée à côté de la caserne (sur inscription).

Repas à midi (15 €) et château gonflable pour les enfants (5 € pour toute la journée).

Des feux d’artifices seront tirés en soirée.

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Centre bourg Chomelix 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 71 91 28 44

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English :

The Fire Department is hosting its national celebration.

Come browse for bargains all day long next to the fire station (registration required).

Lunch will be served (15 ?) and there will be a bouncy castle for the kids (5 ? for the whole day).

There will be a fireworks display in the evening.

L’événement Fête Nationale à Chomelix Chomelix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay