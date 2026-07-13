UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cléron

Fête nationale à Cléron rue de l’Église Cléron

lundi 13 juillet 2026 · rue de l'Église · Cléron

Fête nationale à Cléron rue de l’Église Cléron

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Lieu
rue de l'Église
Adresse
Centre du village
Ville
25330 Cléron
Département
Doubs
Tarif

Cléron

Fête nationale à Cléron

rue de l’Église Centre du village Cléron Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Feux d’artifice à 22h30, tirés depuis le viaduc au cœur du village. Buvette, restauration rapide et bal au programme !   .

rue de l’Église Centre du village Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 76 38 06  christine.malano@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête nationale à Cléron

L’événement Fête nationale à Cléron Cléron a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON