AGENDA · Cléron
Fête nationale à Cléron rue de l’Église Cléron
lundi 13 juillet 2026 · rue de l'Église · Cléron
Informations pratiques
Cléron
Fête nationale à Cléron
rue de l’Église Centre du village Cléron Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feux d’artifice à 22h30, tirés depuis le viaduc au cœur du village. Buvette, restauration rapide et bal au programme ! .
rue de l’Église Centre du village Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 76 38 06 christine.malano@laposte.net
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English : Fête nationale à Cléron
L’événement Fête nationale à Cléron Cléron a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON