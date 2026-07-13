Fête nationale à Cléron rue de l’Église Cléron

Informations pratiques

Cléron

Fête nationale à Cléron

rue de l’Église Centre du village Cléron Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Feux d’artifice à 22h30, tirés depuis le viaduc au cœur du village. Buvette, restauration rapide et bal au programme ! .

rue de l’Église Centre du village Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 76 38 06 christine.malano@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête nationale à Cléron

L’événement Fête nationale à Cléron Cléron a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON