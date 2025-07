Fête Nationale à Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête Nationale à Cloyes-sur-le-Loir

Plan d’eau des Tirelles Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2025-07-14 14:00:00

2025-07-14

Animations gratuites et stands de jeux de 14h00 à 17h00 pour passer une journée festive en famille ou entre amis. Buvette, petite restauration, glaces. Repas champêtre à partir de 18h30. Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et bal.

Animations proposés par le Comité des Fêtes de Cloyes-sur-le-Loir et la municipalité.

Repas champêtre à partir de 18h30 avec ou sans réservation. Menu complet adulte ou menu « rapido » enfant ou adulte (Réservation à la Maison des Trois Rivières, 4 rue Nationale à Cloyes-sur-le-Loir). .

Plan d’eau des Tirelles Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Free entertainment and games stalls from 2:00 pm to 5:00 pm for a festive day out with family and friends. Refreshments, snacks and ice creams. Country-style meal from 6:30pm. Torchlight procession, fireworks and dance.

German :

Kostenlose Animationen und Spielstände von 14.00 bis 17.00 Uhr, um einen festlichen Tag mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen. Getränke, kleine Snacks, Eis. Ländliches Essen ab 18:30 Uhr. Fackelzug, Feuerwerk und Tanz.

Italiano :

Animazione gratuita e bancarelle di giochi dalle 14.00 alle 17.00 per una giornata di festa con la famiglia e gli amici. Rinfreschi, snack e gelati. Cena in stile country dalle 18.30. Fiaccolata, fuochi d’artificio e ballo.

Espanol :

Entretenimiento gratuito y puestos de juegos de 14.00 a 17.00 horas para pasar un día festivo con la familia y los amigos. Refrescos, aperitivos y helados. Comida campestre a partir de las 18.30 h. Desfile de antorchas, fuegos artificiales y baile.

