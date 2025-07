Fête Nationale à Douy Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête Nationale à Douy Cloyes-les-Trois-Rivières dimanche 13 juillet 2025.

Fête Nationale à Douy

Douy Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

2025-07-13

A partir de 19h30 repas paëlla. Tombola. 22h30 retraite aux flambeaux. 23h00 feu d’artifices sur les ballastières. Soirée festive par DJ Kaysser Lolo. Buvette. Organisé par le Comité des Fêtes de Douy.

Douy Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 04 50 57 17

English :

From 7:30 pm paëlla meal. Tombola. 10:30 pm torchlight procession. 11:00 pm fireworks over the ballastières. Festive evening with DJ Kaysser Lolo. Refreshment bar. Organized by the Comité des Fêtes de Douy.

German :

Ab 19:30 Uhr Paella-Essen. Tombola. 22.30 Uhr Fackelzug. 23.00 Uhr Feuerwerk über den Ballastierungen. Festlicher Abend mit DJ Kaysser Lolo. Getränkemarkt. Organisiert vom Comité des Fêtes de Douy.

Italiano :

Dalle 19.30 cena a base di paella. Tombola. 22.30 Fiaccolata. 23.00 Fuochi d’artificio sulle balere. Serata di festa con il DJ Kaysser Lolo. Bar per il ristoro. Organizzato dal Comitato delle Feste di Douy.

Espanol :

A partir de las 19.30 h. Comida a base de paella. Tómbola. 22:30 Desfile de antorchas. 23:00 Castillo de fuegos artificiales en las ballastières. Noche festiva con DJ Kaysser Lolo. Bar de refrescos. Organizado por el Comité de Fiestas de Douy.

