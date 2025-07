Fête Nationale à Figeac Figeac

Fête Nationale à Figeac Figeac lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale à Figeac

place de la raison Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

La fête du 14 juillet fait son retour au cœur de Figeac place de la Raison !

Jeux gonflables, concerts live, DJ set et feu d’artifice la fête nationale s’anime à Figeac ! Toute la journée, animations familiales, musique et petite restauration rythmeront la place de la Raison avant le grand feu d’artifice et la soirée dansante sous les étoiles.

Au programme des animations pour tous, musique sous le kiosque, gourmandises locales, ambiance conviviale et festive !

’ …

Suite à leur succès en avril dernier, les jeux gonflables seront de retour pour un parfait moment en famille ! Un gonflable sera réservé aux tout petits, pour des sauts et rires en toute tranquillité. Pour s’amuser et se rafraîchir, un ventriglisse géant sera là ! Des jeux en bois seront également de la partie pour prolonger le plaisir de jouer ensemble ! Avec Gascogne Gonflables

’ ̀ 21ℎ

… !

L’association figeacoise FI SKANK partagera sa collection de vinyles et sera présente pour nous accompagner tout au long de l’après-midi ! Ambiance reggae roots, vacances et détente garantie !

Rafraîchissez vous avec les sorbets bio maison des Ruchers de la Rivière d’Olt. Un vrai délice made in Lot !

…

Pour reprendre des forces, le Comité des Fêtes vous proposera une petite restauration Salade composée maison melon, effiloché de cochon ou poulet mariné, pommes de terre et ratatouille de légumes locaux !

À savourer sur place dans une ambiance conviviale !

… !

Ambiance jazz avec le power trio Volt qui rhytmera la pause repas aux sons de leurs saxophones et batterie, histoire de garder le rythme !

!

Le trio figeacois The CODE interprétera les plus grands standards du rock des années soixante à aujourd’hui !

’ !

Dadou Dj-Dadou prendra le relais aux platines pour un set ultra festif !

– !

Le ciel s’illuminera grâce au feu d’artifice tiré depuis le Cingle, vous serez aux premières loges ! Avec Stellar Pyrotechnie

̂ !

Après le feu d’artifice, DJ Dadou prolongera la fête jusqu’à 1h du matin. Venez danser sous les étoiles ! .

place de la raison Figeac 46100 Lot Occitanie comitedesfetesdefigeac@orange.fr

English :

The July 14th festivities return to the heart of Figeac at Place de la Raison!

Inflatable games, live concerts, DJ sets and fireworks: the national holiday comes alive in Figeac! All day long, the Place de la Raison will be alive with family entertainment, music and snacks, before the big fireworks display and dancing under the stars.

German :

Das Fest des 14. Juli kehrt ins Herz von Figeac zurück, auf die Place de la Raison!

Aufblasbare Spiele, Live-Konzerte, DJ-Sets und Feuerwerk: Der Nationalfeiertag wird in Figeac zum Leben erweckt! Den ganzen Tag über werden auf dem Place de la Raison Familienunterhaltung, Musik und kleine Snacks den Rhythmus bestimmen, bevor das große Feuerwerk und der Tanzabend unter dem Sternenhimmel beginnen.

Italiano :

I festeggiamenti del 14 luglio tornano nel cuore di Figeac, in Place de la Raison!

Giochi gonfiabili, concerti dal vivo, DJ set e fuochi d’artificio: il giorno festivo si anima a Figeac! Per tutto il giorno, Place de la Raison sarà animata da intrattenimenti per famiglie, musica e spuntini, prima del grande spettacolo pirotecnico e delle danze sotto le stelle.

Espanol :

Las fiestas del 14 de julio vuelven al corazón de Figeac, en la Place de la Raison

Juegos hinchables, conciertos en directo, DJ set y fuegos artificiales: ¡las fiestas patronales cobran vida en Figeac! Durante todo el día, la plaza de la Raison se animará con espectáculos familiares, música y aperitivos, antes del gran castillo de fuegos artificiales y el baile bajo las estrellas.

L’événement Fête Nationale à Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Figeac