Fête Nationale à La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête Nationale à La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale à La Ferté-Villeneuil

La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Repas champêtre, animation musicale et concours de pétanque. Par le Comité des Fêtes de La Ferté-Villeneuil. A partir de 12h00 Place de l’Eglise.

.

La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 80 62 45 96 cdflafertevilleneuil@gmail.com

English :

Country-style meal, musical entertainment and pétanque competition. By the Comité des Fêtes de La Ferté-Villeneuil. From 12:00 pm Place de l’Eglise.

German :

Ländliches Essen, musikalische Unterhaltung und Boulespiel-Wettbewerb. Vom Comité des Fêtes de La Ferté-Villeneuil. Ab 12.00 Uhr Place de l’Eglise.

Italiano :

Pranzo in stile country, intrattenimento musicale e gara di pétanque. A cura del Comitato delle Feste di La Ferté-Villeneuil. Dalle 12.00 in Place de l’Eglise.

Espanol :

Comida campestre, animación musical y concurso de petanca. A cargo del Comité de Fiestas de La Ferté-Villeneuil. A partir de las 12.00 h en la Place de l’Eglise.

L’événement Fête Nationale à La Ferté-Villeneuil Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2025-07-08 par OT CHATEAUDUN