Venez célébrer la Fête Nationale à Lamalou les Bains le Dimanche 13 Juillet 2025 à partir de 19h30

La soirée débutera avec un apéritif musical ,

puis à partir de 22h Grand Bal des Pompiers avec l’orchestre Bernard Becker

Le feu d’artifice sera tiré à 22h30 depuis le parking Calmèls (parking de la piscine)

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

English :

Come celebrate the Fête Nationale in Lamalou les Bains on Sunday, July 13, 2025 from 7:30 p.m

The evening begins with a musical aperitif,

then from 10pm, the Grand Bal des Pompiers with the Bernard Becker orchestra

Fireworks will be launched at 10.30pm from the Calmèls parking lot (pool parking lot)

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Lamalou les Bains am Sonntag, den 13. Juli 2025 ab 19:30 Uhr

Der Abend beginnt mit einem musikalischen Aperitif ,

dann ab 22 Uhr Großer Feuerwehrball mit dem Orchester Bernard Becker

Das Feuerwerk wird um 22.30 Uhr vom Parkplatz Calmèls (Parkplatz des Schwimmbads) aus abgeschossen

Italiano :

Venite a festeggiare la Fête Nationale a Lamalou les Bains domenica 13 luglio 2025 dalle 19.30

La serata inizierà con un aperitivo musicale,

poi dalle 22.00 il Grand Bal des Pompiers con l’orchestra Bernard Becker

I fuochi d’artificio partiranno alle 22.30 dal parcheggio Calmèls (parcheggio della piscina)

Espanol :

Venga a celebrar la Fiesta Nacional en Lamalou les Bains el domingo 13 de julio de 2025 a partir de las 19.30 h

La velada comenzará con un aperitivo musical,

a continuación, a partir de las 22:00, Gran Baile de los Pomperos con la orquesta de Bernard Becker

Los fuegos artificiales se lanzarán a las 22.30 h desde el aparcamiento de Calmèls (aparcamiento de la piscina)

