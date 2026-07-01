Fête Nationale à l’Hôpital du Grosbois Stade L’Hôpital-du-Grosbois

Informations pratiques

L’Hôpital-du-Grosbois

Fête Nationale à l’Hôpital du Grosbois

Stade 2 Rue du Stade L’Hôpital-du-Grosbois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Grosboisienne Football organise les festivités de la Fête Nationale samedi 11 juillet repas à partir de 20h00 au Stade de la Commune. Repas animé par un DJ et feux d’artifice à 23h00. Réservation avant le 05 juillet au 07 59 73 42 42. .

Stade 2 Rue du Stade L’Hôpital-du-Grosbois 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 98 98 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Nationale à l’Hôpital du Grosbois

L’événement Fête Nationale à l’Hôpital du Grosbois L’Hôpital-du-Grosbois a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON