Fête Nationale à l’Hôpital du Grosbois Stade L’Hôpital-du-Grosbois
samedi 11 juillet 2026 · Stade · L'Hôpital-du-Grosbois
Informations pratiques
L’Hôpital-du-Grosbois
Fête Nationale à l’Hôpital du Grosbois
Stade 2 Rue du Stade L’Hôpital-du-Grosbois Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La Grosboisienne Football organise les festivités de la Fête Nationale samedi 11 juillet repas à partir de 20h00 au Stade de la Commune. Repas animé par un DJ et feux d’artifice à 23h00. Réservation avant le 05 juillet au 07 59 73 42 42. .
Stade 2 Rue du Stade L’Hôpital-du-Grosbois 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 98 98 98 78
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English : Fête Nationale à l’Hôpital du Grosbois
L’événement Fête Nationale à l’Hôpital du Grosbois L’Hôpital-du-Grosbois a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON