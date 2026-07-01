Fête Nationale à Longeville Centre du village Longeville
mardi 14 juillet 2026 · Centre du village · Longeville
Informations pratiques
Longeville
Fête Nationale à Longeville
Centre du village 39, Grande rue Longeville Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
festivités dès 19h30 avec un repas servi sous chapiteau. Le feu d’artifice sera tiré dès 22h00 au centre du village. .
Centre du village 39, Grande rue Longeville 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 52 46 mairie.longeville@wanadoo.fr
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English : Fête Nationale à Longeville
L’événement Fête Nationale à Longeville Longeville a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON