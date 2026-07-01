Fête Nationale à Longeville Centre du village Longeville

Informations pratiques

Longeville

Fête Nationale à Longeville

Centre du village 39, Grande rue Longeville Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

festivités dès 19h30 avec un repas servi sous chapiteau. Le feu d’artifice sera tiré dès 22h00 au centre du village. .

Centre du village 39, Grande rue Longeville 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 52 46 mairie.longeville@wanadoo.fr

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English : Fête Nationale à Longeville

L’événement Fête Nationale à Longeville Longeville a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON