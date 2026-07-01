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AGENDA · Longeville

Fête Nationale à Longeville Centre du village Longeville

mardi 14 juillet 2026 · Centre du village · Longeville

Fête Nationale à Longeville Centre du village Longeville

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Centre du village
Adresse
39, Grande rue
Ville
25330 Longeville
Département
Doubs
Tarif

Longeville

Fête Nationale à Longeville

Centre du village 39, Grande rue Longeville Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

festivités dès 19h30 avec un repas servi sous chapiteau. Le feu d’artifice sera tiré dès 22h00 au centre du village.   .

Centre du village 39, Grande rue Longeville 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 52 46  mairie.longeville@wanadoo.fr

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English : Fête Nationale à Longeville

L’événement Fête Nationale à Longeville Longeville a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON