FETE NATIONALE A LUNAS Lunas 13 juillet 2025 07:00

Hérault

FETE NATIONALE A LUNAS Base de loisirs dela Prade Lunas Hérault

FÊTE NATIONALE A LUNAS

Dimanche 13 Juillet 2025

RDV AU PLAN D’EAU LE BOULOC

18h buvette et petite restauration animé par La Pena Los Festejaïres

21h30 Retraite aux flambeaux avec La pena départ Place Maurel

22h30 feux d’artifice à la base de loisirs de la Prade

23h concert sur la Place Maurel avec Orchestre Bory’s

Base de loisirs dela Prade

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 4 67 23 81 42

English :

NATIONAL HOLIDAY IN LUNAS

Sunday July 13, 2025

RDV AU PLAN D’EAU LE BOULOC

6 p.m. refreshments and light refreshments with entertainment by La Pena Los Festejaïres

9:30pm Torchlight procession with La Pena departing from Place Maurel

10:30 pm fireworks at the Prade leisure park

11pm concert on Place Maurel with Orchestre Bory’s

German :

NATIONALFEIERTAG IN LUNAS

Sonntag, den 13. Juli 2025

RDV AU PLAN D’EAU LE BOULOC

18.00 Uhr Getränkestand und kleine Speisen unter der Leitung von La Pena Los Festejaïres

21.30 Uhr Fackelzug mit La pena ab Place Maurel

22.30 Uhr Feuerwerk an der Freizeitanlage La Prade

23 Uhr Konzert auf dem Place Maurel mit dem Orchester Bory’s

Italiano :

GIORNI FESTIVI A LUNAS

Domenica 13 luglio 2025

RITROVO AL LAGO BOULOC

ore 18:00 rinfresco e pasti leggeri con animazione de La Pena Los Festejaïres

ore 21.30 Fiaccolata con La Pena in partenza da Place Maurel

ore 22.30 fuochi d’artificio al centro ricreativo della Prade

ore 23.00 concerto in Place Maurel con l’Orchestre Bory’s

Espanol :

DÍAS FESTIVOS EN LUNAS

Domingo 13 de julio de 2025

ENCUENTRO EN EL LAGO DEL BOULOC

18h refrescos y comidas ligeras amenizadas por La Pena Los Festejaïres

21:30 Desfile de antorchas con La Pena desde la plaza Maurel

22.30 fuegos artificiales en el centro de ocio de Prade

23.00 h Concierto en la plaza Maurel con la Orquesta Bory’s

