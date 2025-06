FÊTE NATIONALE À MAUGUIO – Mauguio 14 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE NATIONALE À MAUGUIO Chemin de Bentenac Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Le ciel s’illuminera à Mauguio lundi 14 juillet !

A l’occasion de la Fête Nationale, des festivités vous sont proposées par la Ville :

16h30 Trophée de l’Avenir aux Arènes

21h15 Distribution des flambeaux Place de la Libération

22h Départ de la retraite aux flambeaux avec la peña Mistral

22h30 Feu d’artifice Parc Paysager / Grand bal Place de la Libération

Renseignements 04 67 29 76 96 .

Chemin de Bentenac

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 76 96

English :

The sky will light up in Mauguio on Monday July 14th!

German :

Der Himmel wird am Montag, dem 14. Juli, in Mauguio erleuchtet sein!

Italiano :

Lunedì 14 luglio il cielo si illuminerà a Mauguio!

Espanol :

El cielo se iluminará en Mauguio el lunes 14 de julio

L’événement FÊTE NATIONALE À MAUGUIO Mauguio a été mis à jour le 2025-06-14 par 34 OT MAUGUIO-CARNON