Fête nationale à Montivilliers Montivilliers 13 juillet 2025 07:00

Seine-Maritime

Fête nationale à Montivilliers Cour Saint-Philibert Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-13

Rendez-vous les 13 et 14 juillet pour vivre ensemble la fête nationale à Montivilliers lampions, retraite aux flambeaux, concert en plein air, feu d’artifice et cérémonie républicaine rythmeront ces deux journées festives. On vous attend nombreux pour partager ces moments d’émotion et de rassemblement.

Programme du dimanche 13 juillet 2025 :

– 20h30 Distribution de lampions | Maison de l’Enfance et de la Famille

– 21h30 Retraite aux flambeaux | Maison de l’Enfance et de la Famille

– 22h15 Concert gratuit du groupe Métaphore | Place Lucie Aubrac

– 23h30 Feu d’artifice | Cour Saint-Philibert

Programme du lundi 14 juillet 2025 :

– 9h30 Cérémonie Revue des Sapeurs-Pompiers | Cour de l’école Victor Hugo

Rendez-vous les 13 et 14 juillet pour vivre ensemble la fête nationale à Montivilliers lampions, retraite aux flambeaux, concert en plein air, feu d’artifice et cérémonie républicaine rythmeront ces deux journées festives. On vous attend nombreux pour partager ces moments d’émotion et de rassemblement.

Programme du dimanche 13 juillet 2025 :

– 20h30 Distribution de lampions | Maison de l’Enfance et de la Famille

– 21h30 Retraite aux flambeaux | Maison de l’Enfance et de la Famille

– 22h15 Concert gratuit du groupe Métaphore | Place Lucie Aubrac

– 23h30 Feu d’artifice | Cour Saint-Philibert

Programme du lundi 14 juillet 2025 :

– 9h30 Cérémonie Revue des Sapeurs-Pompiers | Cour de l’école Victor Hugo .

Cour Saint-Philibert

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58

English : Fête nationale à Montivilliers

Join us on July 13 and 14 as Montivilliers comes alive with the spirit of Bastille Day! Enjoy an evening of lanterns, a torchlight parade, open-air music, a spectacular fireworks display, and a commemorative ceremony. Come and be part of this festive gathering filled with emotion, tradition, and togetherness!

Sunday, July 13, 2025

8:30 PM: Lantern distribution | Maison de l’Enfance et de la Famille

9:30 PM: Torchlight parade | Maison de l’Enfance et de la Famille

10:15 PM: Free concert by Métaphore | Place Lucie Aubrac

11:30 PM: Fireworks display | Cour Saint-Philibert

Monday, July 14, 2025

9:30 AM: Ceremony Firefighters’ inspection parade | École Victor Hugo courtyard

German :

Am 13. und 14. Juli feiern wir gemeinsam den Nationalfeiertag in Montivilliers: Lampions, Fackelzug, Open-Air-Konzert, Feuerwerk und eine republikanische Zeremonie bestimmen den Rhythmus dieser beiden festlichen Tage. Wir erwarten Sie zahlreich, um diese emotionalen Momente des Zusammenseins zu teilen.

Programm für Sonntag, den 13. Juli 2025 :

– 20:30 Uhr: Verteilung der Lampions | Maison de l’Enfance et de la Famille (Kinder- und Familienzentrum)

– 21:30 Uhr: Fackelzug | Maison de l’Enfance et de la Famille (Kinder- und Familienzentrum)

– 22:15 Uhr: Gratiskonzert der Gruppe Métaphore | Place Lucie Aubrac

– 23:30 Uhr: Feuerwerk | Cour Saint-Philibert

Programm für Montag, den 14. Juli 2025 :

– 9:30 Uhr: Zeremonie ? Revue der Feuerwehr | Hof der Schule Victor Hugo

Italiano :

Unitevi a noi a Montivilliers il 13 e 14 luglio per celebrare la Fête Nationale: lanterne, fiaccolata, concerto all’aperto, fuochi d’artificio e cerimonia repubblicana scandiranno queste due giornate di festa. Ci auguriamo di vedervi numerosi per condividere questi momenti di emozione e di unione.

Programma di domenica 13 luglio 2025:

– ore 20.30: Distribuzione delle lanterne alla Maison de l’Enfance et de la Famille

– ore 21.30: Fiaccolata | Maison de l’Enfance et de la Famille

– 22.15: Concerto gratuito del gruppo Métaphore | Piazza Lucie Aubrac

– ore 23.30: spettacolo pirotecnico | Cour Saint-Philibert

Programma di lunedì 14 luglio 2025:

– 9.30: Cerimonia? Rivista dei Sapeurs-Pompiers | Corte dell’Accademia Victor Hugo

Espanol :

Únase a nosotros en Montivilliers los días 13 y 14 de julio para celebrar la Fiesta Nacional: farolillos, desfile de antorchas, concierto al aire libre, fuegos artificiales y ceremonia republicana jalonarán estas dos jornadas festivas. Esperamos contar con la presencia de muchos de ustedes para compartir estos momentos de emoción y unión.

Programa del domingo 13 de julio de 2025 :

– 20.30 h: Distribución de linternas | Maison de l’Enfance et de la Famille

– 21.30 h: Procesión de antorchas | Maison de l’Enfance et de la Famille

– 22.15 h: Concierto gratuito del grupo Métaphore | Place Lucie Aubrac

– 23.30 h: Castillo de fuegos artificiales | Cour Saint-Philibert

Programa del lunes 14 de julio de 2025 :

– 9.30 h: Ceremonia ? Revue des Sapeurs-Pompiers | Cour de l’école Victor Hugo

L’événement Fête nationale à Montivilliers Montivilliers a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie