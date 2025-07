Fête nationale à Montlouis Montlouis

Fête nationale à Montlouis Montlouis samedi 19 juillet 2025.

Fête nationale à Montlouis

Montlouis Cher

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

Retrouvez la fête nationale le 19 Juillet à Montlouis. Repas champêtre à 19h30 et sur réservation avant le 12 juillet ou planches apéro à partager le jour J, bal animé par Muzic-Live et spectacle pyrotechnique.

Au programme de cette fête nationale repas sur réservation avant le 12 juillet comprenant, crudités, viandes froides et chips, fromage et dessert, apéritif offert.

Bal animé par Muzic-live et pour finir en beauté avec le feu d’artifice en fin de soirée. 16 .

Montlouis 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 41 77 77 18

English :

Join us for the fête nationale on July 19 in Montlouis. Country-style meal at 7.30pm (booking required by July 12) or aperitif platters to share on the day, dance with Muzic-Live and fireworks show.

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag am 19. Juli in Montlouis. Ein ländliches Essen um 19:30 Uhr, das vor dem 12. Juli reserviert werden muss, oder Aperitifbretter, die Sie am Tag selbst teilen können, ein von Muzic-Live moderierter Ball und eine Feuerwerksshow.

Italiano :

Partecipate alla festa nazionale del 19 luglio a Montlouis. Cena in stile rustico alle 19.30, su prenotazione entro il 12 luglio, o aperitivo da condividere il giorno stesso, con musica dal vivo di Muzic-Live e spettacolo pirotecnico.

Espanol :

Acompáñenos en la fiesta nacional del 19 de julio en Montlouis. Comida campestre a las 19.30 h, previa reserva antes del 12 de julio, o platos de aperitivo para compartir el mismo día, con música en directo a cargo de Muzic-Live y un espectáculo de fuegos artificiales.

L’événement Fête nationale à Montlouis Montlouis a été mis à jour le 2025-07-04 par OT LIGNIERES