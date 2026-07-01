Informations pratiques

Mottereau

Fête Nationale à Mottereau

Mottereau Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale à Mottereau

Venez célébrer la Fête Nationale à Mottereau !

Lundi 13 juillet

– 21h30 Retraite aux flambeaux, devant la mairie

Mardi 14 juillet

– 12h Repas sous chapiteau

– 14h30 Pétanque à la mêlée, jeux divers, buvette sur place

Pour le repas du soir Barbecue/frites .

Mottereau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 06 88

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English :

National Festival in Mottereau

L’événement Fête Nationale à Mottereau Mottereau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE