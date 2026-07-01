Fête Nationale à Mottereau Mottereau
lundi 13 juillet 2026 · Mottereau
Informations pratiques
Mottereau
Fête Nationale à Mottereau
Mottereau Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale à Mottereau
Venez célébrer la Fête Nationale à Mottereau !
Lundi 13 juillet
– 21h30 Retraite aux flambeaux, devant la mairie
Mardi 14 juillet
– 12h Repas sous chapiteau
– 14h30 Pétanque à la mêlée, jeux divers, buvette sur place
Pour le repas du soir Barbecue/frites .
Mottereau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 06 88
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English :
National Festival in Mottereau
L’événement Fête Nationale à Mottereau Mottereau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE