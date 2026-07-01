UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mottereau

Fête Nationale à Mottereau Mottereau

lundi 13 juillet 2026 · Mottereau

Fête Nationale à Mottereau Mottereau

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Ville
28160 Mottereau
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Mottereau

Fête Nationale à Mottereau

Mottereau Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-13

Fête Nationale à Mottereau
Venez célébrer la Fête Nationale à Mottereau !

Lundi 13 juillet
– 21h30 Retraite aux flambeaux, devant la mairie

Mardi 14 juillet
– 12h Repas sous chapiteau
– 14h30 Pétanque à la mêlée, jeux divers, buvette sur place
Pour le repas du soir Barbecue/frites   .

Mottereau 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 47 06 88 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

National Festival in Mottereau

L’événement Fête Nationale à Mottereau Mottereau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE