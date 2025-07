Fête Nationale à Mouriès Mouriès

Fête Nationale à Mouriès Mouriès lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale à Mouriès

Lundi 14 juillet 2025 de 19h30 à 0h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Cours Paul Révoil Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Venez célébrer la Fête Nationale à Mouriès avec le bal du 14 juillet, à partir de 19h30 sur le Cours Paul Révoil !

Rendez-vous lundi 14 juillet à partir de 19h30 sur le cours Paul Révoil pour célébrer la Fête Nationale !



L’orchestre Lionel Chayas vous proposera un concert de musette et variétés internationales ! .

Cours Paul Révoil Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 50 01

English :

Come and celebrate National Day in Mouriès with the 14 July ball, starting at 7.30pm on the Cours Paul Révoil!

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag in Mouriès mit dem Ball des 14. Juli, ab 19:30 Uhr auf dem Cours Paul Révoil!

Italiano :

Venite a festeggiare la Fête Nationale a Mouriès con il ballo del 14 luglio, a partire dalle 19.30 sul Cours Paul Révoil!

Espanol :

Venga a celebrar la Fiesta Nacional de Mouriès con el baile del 14 de julio, a partir de las 19.30 h en el Cours Paul Révoil

L’événement Fête Nationale à Mouriès Mouriès a été mis à jour le 2025-07-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles