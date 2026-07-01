Informations pratiques

Nesle-Normandeuse

Fête Nationale à Nesle-Normandeuse

Nesle-Normandeuse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14

> Lundi 13 juillet

Petit train avec lampions et bracelets lumineux 21h30 Départ de la mairie

23h05 Grand feu d’artifice tiré aux étangs

> Mardi 14 juillet

Exposition de voitures anciennes et tracteurs anciens Tour de voiture à 2€

Brocante avec emplacement gratuit et café offert aux exposants le matin

Maquillage pour les enfants Chasse au trésor

Glaces

Frites et sandwichs sur place, fête foraine sur les 2 jours

Infos 06 48 10 08 28 .

Nesle-Normandeuse 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 48 10 08 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Nationale à Nesle-Normandeuse

L’événement Fête Nationale à Nesle-Normandeuse Nesle-Normandeuse a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Aumale Blangy