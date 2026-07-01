Fête Nationale à Nesle-Normandeuse Nesle-Normandeuse
lundi 13 juillet 2026 · Nesle-Normandeuse
Informations pratiques
Nesle-Normandeuse
Fête Nationale à Nesle-Normandeuse
Nesle-Normandeuse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14
> Lundi 13 juillet
Petit train avec lampions et bracelets lumineux 21h30 Départ de la mairie
23h05 Grand feu d’artifice tiré aux étangs
> Mardi 14 juillet
Exposition de voitures anciennes et tracteurs anciens Tour de voiture à 2€
Brocante avec emplacement gratuit et café offert aux exposants le matin
Maquillage pour les enfants Chasse au trésor
Glaces
Frites et sandwichs sur place, fête foraine sur les 2 jours
Infos 06 48 10 08 28 .
Nesle-Normandeuse 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 48 10 08 28
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English : Fête Nationale à Nesle-Normandeuse
L’événement Fête Nationale à Nesle-Normandeuse Nesle-Normandeuse a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de tourisme Aumale Blangy
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