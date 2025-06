Fête nationale à Orbec ! Orbec 14 juillet 2025 23:00

Calvados

Fête nationale à Orbec ! Parc de Loisirs Orbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 23:00:00

fin : 2025-07-14 23:30:00

Date(s) :

2025-07-14

Les communes d’Orbec et de la Vespière-Friardel célèbrent la Fête Nationale Divers animations sont proposées toute la journée du lundi 14 juillet 2025:

De 11h à 12h revue des sapeurs-pompiers place Foch

De 19h à 22h Concert avec la chanteuse Camille Pénalva, place Foch restauration sur place (Food Truck les comptoirs de Pierre)

A 22h retraite aux flambeaux départ place Foch

A 23h feu d’artifice au parc des Loisirs d’Orbec ( tiré par la société Art du Feu)

Les communes d’Orbec et de la Vespière-Friardel célèbrent la Fête Nationale Divers animations sont proposées toute la journée du lundi 14 juillet 2025:

De 11h à 12h revue des sapeurs-pompiers place Foch

De 19h à 22h Concert avec la chanteuse Camille Pénalva, place Foch restauration sur place (Food Truck les comptoirs de Pierre)

A 22h retraite aux flambeaux départ place Foch

A 23h feu d’artifice au parc des Loisirs d’Orbec ( tiré par la société Art du Feu) .

Parc de Loisirs

Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 35

English : Fête nationale à Orbec !

The communes of Orbec and La Vespière-Friardel celebrate the Fête Nationale Various events are on offer all day on Monday July 14, 2025:

11am to 12pm: sapeurs-pompiers review in Place Foch

7pm to 10pm: Concert by singer Camille Pénalva, place Foch on-site catering (Food Truck les comptoirs de Pierre)

10pm: Torchlight procession from Place Foch

11pm: Fireworks at the Parc des Loisirs d’Orbec (fired by Art du Feu)

German : Fête nationale à Orbec !

Die Gemeinden Orbec und La Vespière-Friardel feiern den Nationalfeiertag Am Montag, dem 14. Juli 2025, werden den ganzen Tag über verschiedene Animationen angeboten:

Von 11 bis 12 Uhr: Feuerwehrrevue auf dem Place Foch

Von 19 bis 22 Uhr: Konzert mit der Sängerin Camille Pénalva, Place Foch Verpflegung vor Ort (Food Truck les comptoirs de Pierre)

Um 22 Uhr: Fackelzug ab Place Foch

Um 23 Uhr: Feuerwerk im Parc des Loisirs d’Orbec (abgefeuert von der Firma Art du Feu)

Italiano :

Orbec e La Vespière-Friardel festeggiano la Fête Nationale Lunedì 14 luglio 2025, per tutta la giornata, sono previsti numerosi eventi:

Dalle 11.00 alle 12.00: rassegna dei vigili del fuoco in Place Foch

Dalle 19.00 alle 22.00: concerto della cantante Camille Pénalva, place Foch catering in loco (Food Truck les comptoirs de Pierre)

Ore 22.00: Fiaccolata da Place Foch

Ore 23.00: Fuochi d’artificio nel parco dei divertimenti di Orbec (a cura di Art du Feu)

Espanol :

Orbec y La Vespière-Friardel celebran la Fiesta Nacional Durante todo el día del lunes 14 de julio de 2025 se proponen diversas actividades:

De 11.00 a 12.00 horas: revista de los bomberos en la plaza Foch

De 19:00 a 22:00 h: Concierto de la cantante Camille Pénalva en la plaza Foch restauración in situ (Food Truck les comptoirs de Pierre)

22.00 h: Procesión de antorchas desde la plaza Foch

23.00 h: Fuegos artificiales en el Parc des Loisirs d’Orbec (disparados por Art du Feu)

L’événement Fête nationale à Orbec ! Orbec a été mis à jour le 2025-06-24 par OT CA de Lisieux Normandie