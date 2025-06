Fête nationale à Orbec ! Orbec 14 juillet 2025 23:00

Les communes d’Orbec et de la Vespière-Friardel organisent veille de fête Nationale son traditionnel feu d’artifice en musique à 23h (au parc de loisirs)

Parc de Loisirs

Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 61 12 35

English : Fête nationale à Orbec !

The communes of Orbec and La Vespière-Friardel organize a traditional fireworks display with music at 11pm (at the Parc de Loisirs) on the eve of the Fête Nationale

German : Fête nationale à Orbec !

Die Gemeinden Orbec und La Vespière-Friardel veranstalten am Vorabend des Nationalfeiertags ihr traditionelles Feuerwerk mit Musik um 23 Uhr (im Freizeitpark)

Italiano :

I comuni di Orbec e La Vespière-Friardel organizzano il loro tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio con musica alle 23.00 della vigilia (presso il parco divertimenti)

Espanol :

Los municipios de Orbec y La Vespière-Friardel organizan su tradicional castillo de fuegos artificiales con música a las 23:00 horas en vísperas de las fiestas (en el parque de ocio)

