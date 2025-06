FÊTE NATIONALE A PAULHAN Paulhan 13 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE NATIONALE A PAULHAN Paulhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-13

Dimanche 13 juillet 2025 :

19h 20h Apéritif musical.

20h repas républicain à la cave coopérative.

22h30 Feu d’artifice et soirée LIVE EXPERIENCE by Stef Konstan.

Lundi 14 juillet 2025

11h30 Défilé au départ de la mairie.

12h Apéritif républicain offert par la municipalité sur la Place du Griffe.

Concours de pétanque inter-générations.

15h 1er tournoi

19h 2nd tournoi

Dimanche 13 juillet 2025 :

19h 20h Apéritif musical.

20h repas républicain à la cave coopérative.

Tarif 10€ (gratuit pour les enfants 12 ans sur présentation justificatif).

Inscription en mairie du 23 juin au 4 juillet inclus, uniquement le matin de 9h à 12h.

Paiement à l’inscription en espèces ou par chèque.

Menu Jambon melon / Paëlla / Fromage / Tarte aux pommes / Verre de vin / eau / Café

Merci d’apporter vos assiettes, verres et couverts !

22h30 Feu d’artifice et soirée LIVE EXPERIENCE by Stef Konstan.

Lundi 14 juillet 2025

11h30 Défilé au départ de la mairie.

12h Apéritif républicain offert par la municipalité sur la Place du Griffe.

Concours de pétanque inter-générations. Participation 6€ par équipe (doublette ou triplette).

15h 1er tournoi (inscription 14h)

19h 2nd tournoi (inscription 18h) .

Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 4 67 25 00 08

English :

Sunday, July 13, 2025:

7pm 8pm: Musical aperitif.

8pm: Republican meal at the Cave Coopérative.

10:30pm: Fireworks and LIVE EXPERIENCE by Stef Konstan.

Monday, July 14, 2025 :

11:30am: Parade from the town hall.

12pm: Republican aperitif offered by the municipality on Place du Griffe.

Inter-generational pétanque competition.

3pm: 1st tournament

7pm: 2nd tournament

German :

Sonntag, 13. Juli 2025 :

19.00 20.00 Uhr: Musikalischer Aperitif.

20 Uhr: Republikanisches Essen in der Genossenschaftskellerei.

22.30 Uhr: Feuerwerk und Abendveranstaltung LIVE EXPERIENCE by Stef Konstan.

Montag, 14. Juli 2025 :

11.30 Uhr: Parade ab dem Rathaus.

12 Uhr: Von der Stadtverwaltung angebotener republikanischer Aperitif auf dem Place du Griffe.

Pétanque-Wettbewerb zwischen den Generationen.

15 Uhr: 1. Turnier

19 Uhr: 2. Turnier

Italiano :

Domenica 13 luglio 2025:

dalle 19.00 alle 20.00: aperitivo musicale.

ore 20:00: pasto repubblicano alla Cave Coopérative.

ore 22.30: Fuochi d’artificio ed esibizione dal vivo di Stef Konstan.

Lunedì 14 luglio 2025:

11.30: Sfilata dal municipio.

ore 12.00: Aperitivo repubblicano offerto dal Comune sulla Place du Griffe.

Gara di pétanque intergenerazionale.

ore 15.00: 1° torneo

ore 19.00: 2° torneo

Espanol :

Domingo 13 de julio de 2025:

19.00 20.00: Aperitivo musical.

20.00 h: Comida republicana en la Cave Coopérative.

22.30 h: Fuegos artificiales y EXPERIENCIA EN VIVO a cargo de Stef Konstan.

Lunes 14 de julio de 2025:

11.30 h: Desfile desde el ayuntamiento.

12.00 h: Aperitivo republicano ofrecido por el ayuntamiento en la Place du Griffe.

Competición intergeneracional de petanca.

15.00 h: 1er torneo

19.00 h: 2º torneo

L’événement FÊTE NATIONALE A PAULHAN Paulhan a été mis à jour le 2025-06-16 par 34 OT DU CLERMONTAIS