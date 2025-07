Fête Nationale à Pélissanne Défilé des lampions et du Corso rue Carnot Pélissanne

Fête Nationale à Pélissanne Défilé des lampions et du Corso

Dimanche 13 juillet 2025 de 19h30 à 21h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. rue Carnot Centre ville de Pélissanne Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13 21:30:00

2025-07-13

A l’occasion des festivités de la Fête Nationale, le Corso sera de sortie ! Accompagnez-le en déambulant à la lumière des lampions dans le centre ville.

Dès 19h30, rendez-vous place Tivoli pour retirer vos lampions et accompagner le Corso pendant son défilé dans le centre du village dès 20h30.

Le parcours prendra ensuite le chemin du stade de la Prouvenque pour le lancement du feu d’artifice à 22h ! .

rue Carnot Centre ville de Pélissanne Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Corso will parade fot the celebrations of National Day in Pélissanne ! Lanterns will also be distributed to the children.

German :

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag wird der Corso wieder unterwegs sein! Begleiten Sie ihn, indem Sie im Schein der Lampions durch das Stadtzentrum ziehen.

Italiano :

Il Corso sarà presente in forze per i festeggiamenti della Fête Nationale! Unitevi a lui mentre passeggia per il centro della città alla luce delle lanterne.

Espanol :

El Corso estará presente en la Fiesta Nacional Acompáñelo mientras pasea por el centro de la ciudad bajo la luz de los farolillos.

