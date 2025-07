Fête Nationale à Pélissanne Feu d’artifice chemin de la Prouvenque Pélissanne

Fête Nationale à Pélissanne Feu d’artifice

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 22h.

Sous réserve de conditions météo favorables. chemin de la Prouvenque Stade de la Prouvenque Pélissanne Bouches-du-Rhône

Dans le cadre des festivités de la Fête Nationale, la ville de Pélissanne vous offre un grand feu d’artifice !

Un spectacle qui émerveillera à coup sûr petits et grands !



Le programme de la soirée



Dès 19h Buvette et restauration sur le parc Roux de Brignoles



19h30 distribution des lampions aux enfants sur la place Tivoli



20h00 Repas en plein air de la Société Taurine au parc Saint-Martin Cuisseaux de taureau à la broche



20h30 Départ du défilé des lampions et du Corso pour se diriger vers le stade de la Prouvenque



22h00 Feu d’artifice au stade de la Prouvenque



22h30 Soirée mousse et bal populaire au parc Roux de Brignoles .

English :

For the National Day, the city of Pélissanne organise fireworks !

German :

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag bietet Ihnen die Stadt Pélissanne ein großes Feuerwerk!

Italiano :

Nell’ambito della Fête Nationale, la città di Pélissanne organizza un grande spettacolo pirotecnico!

Espanol :

Con motivo de la Fiesta Nacional, la ciudad de Pélissanne organiza un gran espectáculo de fuegos artificiales

