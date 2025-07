Fête nationale à Pélissanne Pélissanne

Fête nationale à Pélissanne Pélissanne dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale à Pélissanne

Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Parc Roux de Brignoles Pélissanne Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-07-13

A l’occasion de la Fête Nationale, la ville de Pélissanne vous propose une soirée festive défilé du Corso, feu d’artifice, bal et soirée mousse devraient réjouir petits et grands !

Au programme de cette soirée, veille de la Fête Nationale



Dès 19h Buvette et restauration sur le parc Roux de Brignoles



19h30 distribution des lampions aux enfants sur la place Tivoli



20h00 Repas en plein air de la Société Taurine au parc Saint-Martin Cuisseaux de taureau à la broche



20h30 Départ du défilé des lampions et du Corso pour se diriger vers le stade de la Prouvenque



22h00 Feu d’artifice au stade de la Prouvenque



22h30 Soirée mousse et bal populaire au parc Roux de Brignoles .

Parc Roux de Brignoles Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 76 03

English :

For the National Day, the city of Pélissanne proposes a festive evening parade of the Corso, fireworks, ball and foam party. Every member of the family should have fun tonight !

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags lädt die Stadt Pélissanne zu einem festlichen Abend ein: Corso-Parade, Feuerwerk, Ball und Schaumparty sollen Groß und Klein erfreuen!

Italiano :

Per celebrare la Fête Nationale, la città di Pélissanne propone una serata di festa con sfilata del Corso, fuochi d’artificio, balli e schiuma party per la gioia di grandi e piccini!

Espanol :

Para celebrar la Fiesta Nacional, la ciudad de Pélissanne ofrece una velada festiva con un desfile del Corso, fuegos artificiales, baile y una fiesta de la espuma que hará las delicias de grandes y pequeños

L’événement Fête nationale à Pélissanne Pélissanne a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme du Massif des Costes