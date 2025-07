Fête nationale à Pessines Pessines

Fête nationale à Pessines Pessines dimanche 13 juillet 2025.

Fête nationale à Pessines

Derrière la mairie Pessines Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 19:30:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Célébrez la fête nationale avec l’Amicale Pessinoise repas, bal et feu d’artifice seront au rendez-vous.

.

Derrière la mairie Pessines 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 68 05 amicalepessinoise@gmail.com

English :

Celebrate the national holiday with the Amicale Pessinoise: meal, dance and fireworks.

German :

Feiern Sie den Nationalfeiertag mit der Amicale Pessinoise: Essen, Tanz und Feuerwerk stehen auf dem Programm.

Italiano :

Festeggiate le festività con l’Amicale Pessinoise, con un pasto, balli e fuochi d’artificio.

Espanol :

Celebre las fiestas patronales con la Amicale Pessinoise, con una comida, baile y fuegos artificiales.

L’événement Fête nationale à Pessines Pessines a été mis à jour le 2025-07-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge