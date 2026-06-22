Fête Nationale à Port-Jérôme-sur-Seine Esplanade du Telhuet Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Port-Jérôme-sur-Seine

Fête Nationale à Port-Jérôme-sur-Seine

Esplanade du Telhuet Allée du Telhuet Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Défilé motorisé et revue des pompiers de 18h00 à 18h30 de la caserne à l’Esplanade du Telhuet

Guinguette à partir de 19h00 à l’Esplanade du Telhuet

Feu d’artifice à partir de 23h, Esplanade du Telhuet .

Esplanade du Telhuet Allée du Telhuet Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 55 00

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English : Fête Nationale à Port-Jérôme-sur-Seine

L’événement Fête Nationale à Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme