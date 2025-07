Fête Nationale à Rives-en-Seine Rives-en-Seine

Fête Nationale à Rives-en-Seine Rives-en-Seine lundi 14 juillet 2025.

Fête Nationale à Rives-en-Seine

Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 16:00:00

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

Lundi 14 juillet 2025, la commune de Rives-en-Seine invite tous les habitants à assister aux animations prévues pour la Fête Nationale.

Cérémonie

Dès 16h débutera la cérémonie officielle, au départ du Centre d ‘Incendie et de Secours de Caudebec-en-Caux, puis dans le Parc de l’Hôtel de Ville et enfin sur la place d’Armes.

Vous pourrez assister à des démonstrations des pompiers et de leur matériel ainsi qu’à une exposition et un défilé des véhicules militaires des associations Compagnie F Les Fusiliers Mont Royal et Overlord 76 .

Soirée

Concert du groupe Milk Shake 21h

En soirée, un concert du groupe de variété Milk Shake est au programme à partir de 21h en bord de Seine.

Retraite aux flambeaux 22h15

S’en suivra une retraite aux flambeaux au départ des immeubles du Marais (rue du Président Kennedy à Caudebec-en-Caux) à 22h15 les enfants se verront offrir un lampion par la commune.

Feu d’artifice 23h15

Enfin, une fois tout le monde de retour sur le quai, un grand feu d’artifice sera tiré à 23h15 au-dessus de la Seine. Cette année étant celle des 40 ans de l’artificier Le 8e Art, le bouquet final sera encore plus époustouflant que jamais !

Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 10

English : Fête Nationale à Rives-en-Seine

On Monday July 14, 2025, the commune of Rives-en-Seine is inviting all residents to take part in the activities planned for the Fête Nationale.

Ceremony

The official ceremony begins at 4pm, starting at the Caudebec-en-Caux Fire and Rescue Center, then in the Parc de l?Hôtel de Ville and finally in the Place d?Armes.

There will be demonstrations by firefighters and their equipment, as well as an exhibition and parade of military vehicles from the « Compagnie F Les Fusiliers Mont Royal » and « Overlord 76 » associations.

Evening

Concert by Milk Shake ? 9pm

In the evening, a concert by variety group Milk Shake is scheduled from 9pm on the banks of the Seine.

Torchlight procession ? 22h15

This will be followed by a torchlight procession from the Marais buildings (rue du Président Kennedy in Caudebec-en-Caux) at 10:15pm: children will be presented with a lantern by the commune.

Fireworks at 11:15pm

Finally, once everyone is back on the quay, a grand fireworks display will be fired over the Seine at 11:15pm. As this year marks the 40th anniversary of fireworks manufacturer Le 8e Art, the finale will be even more breathtaking than ever!

German :

Am Montag, dem 14. Juli 2025, lädt die Gemeinde Rives-en-Seine alle Einwohner ein, den für den Nationalfeiertag geplanten Veranstaltungen beizuwohnen.

Zeremonie

Ab 16 Uhr beginnt die offizielle Zeremonie, die vom Feuerwehr- und Rettungszentrum in Caudebec-en-Caux ausgeht, dann in den Park des Rathauses und schließlich auf den Place d’Armes führt.

Sie können Vorführungen der Feuerwehr und ihrer Ausrüstung sowie eine Ausstellung und eine Parade von Militärfahrzeugen der Vereine « Compagnie F Les Fusiliers Mont Royal » und « Overlord 76 » sehen.

Abendveranstaltung

Konzert der Gruppe Milk Shake ? 21 Uhr

Am Abend steht ab 21 Uhr ein Konzert der Varietégruppe « Milk Shake » am Ufer der Seine auf dem Programm.

Fackelzug durch die Stadt ? 22h15

Um 22:15 Uhr findet ein Fackelzug von den Gebäuden des Marais (rue du Président Kennedy in Caudebec-en-Caux) aus statt: Die Kinder erhalten von der Gemeinde einen Lampion geschenkt.

Feuerwerk um 23.15 Uhr

Wenn alle wieder am Kai sind, wird um 23.15 Uhr ein großes Feuerwerk über der Seine abgebrannt. Da der Feuerwerker Le 8e Art in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, wird das Schlussbouquet noch atemberaubender sein als je zuvor!

Italiano :

Lunedì 14 luglio 2025, il comune di Rives-en-Seine invita tutti i residenti a partecipare agli eventi previsti per la Fête Nationale.

La cerimonia

La cerimonia ufficiale avrà inizio alle 16:00, partendo dal Centro dei Vigili del Fuoco di Caudebec-en-Caux, poi nel Parco dell’Hôtel de Ville e infine in Place d’Armes.

Ci saranno dimostrazioni dei vigili del fuoco e delle loro attrezzature, nonché un’esposizione e una sfilata di veicoli militari delle associazioni « Compagnie F Les Fusiliers Mont Royal » e « Overlord 76 ».

Sera

Concerto del gruppo Milk Shake ? 21:00

La sera, a partire dalle 21.00, si terrà un concerto del gruppo di varietà Milk Shake sulle rive della Senna.

Fiaccolata ? 22h15

Seguirà una fiaccolata che partirà dagli edifici del Marais (rue du Président Kennedy a Caudebec-en-Caux) alle 22.15: i bambini riceveranno una lanterna dal Comune.

Fuochi d’artificio alle 23.15

Infine, quando tutti saranno tornati sulla banchina, alle 23.15 verrà sparato un enorme spettacolo pirotecnico sulla Senna. Quest’anno ricorre il 40° anniversario del produttore di fuochi d’artificio Le 8e Art, quindi il finale sarà ancora più mozzafiato che mai!

Espanol :

El lunes 14 de julio de 2025, el municipio de Rives-en-Seine invita a todos los habitantes a asistir a los actos previstos con motivo de la Fiesta Nacional.

Ceremonia

La ceremonia oficial comenzará a las 16.00 horas, partiendo del Centro de Bomberos y Salvamento de Caudebec-en-Caux, después en el Parc de l’Hôtel de Ville y finalmente en la Place d’Armes.

Habrá demostraciones de los bomberos y sus equipos, así como una exposición y un desfile de vehículos militares de las asociaciones « Compagnie F Les Fusiliers Mont Royal » y « Overlord 76 ».

Por la noche

Concierto del grupo Milk Shake ? 21h00

Por la noche, a partir de las 21:00 horas, tendrá lugar un concierto del grupo de variedades Milk Shake a orillas del Sena.

Desfile de antorchas ? 22h15

A continuación, tendrá lugar un desfile de antorchas que partirá de los edificios del Marais (rue du Président Kennedy en Caudebec-en-Caux) a las 22h15: el ayuntamiento obsequiará a los niños con una linterna.

Fuegos artificiales a las 23.15 h

Por último, una vez que todo el mundo esté de vuelta en el muelle, a las 23:15 se disparará un gran castillo de fuegos artificiales sobre el Sena. Este año se celebra el 40 aniversario del fabricante de fuegos artificiales Le 8e Art, por lo que el final será aún más impresionante que nunca

