Fête Nationale à Saint-Étienne-du-Grès Centre-Ville Saint-Étienne-du-Grès

Samedi 12 juillet: 16h30 Course Camarguaise 19h Soirée soupe au pistou et animation musicale

Dimanche 13 juillet: 19h Grand barbecue, retraite aux flambeaux et animation musicale

Lunsi 14 juillet: 19h Grand apéritif citoyen et dégustations des produits de nos commerçants. Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Saint-Étienne du Grès fête le 14 juillet! Un week-end festif et convivial à Saint-Étienne du Grès

Dans la continuité des 90 ans de la Commune, Saint-Étienne du Grès met les petits plats dans les grands à l’occasion de la Fête Nationale. Du samedi 12 au lundi 14 juillet, la place de la Mourgue sera le point central pour la cérémonie de célébration, les repas et les animations musicales ; les arènes municipales seront dédiées pour la course camarguaise !



CÉRÉMONIE Lundi 14 juillet 2025

• 18h30 Rassemblement Place du Souvenir Français

• 18h45 Départ du cortège vers la Place de la Mourgue (ex-place centrale)

• 19h00 Cérémonie au Monument aux Morts



FESTIVITÉS Samedi 12 juillet 2025

26ème Souvenir Honoré Tardieu, course camarguaise comptant pour la 2ème Série du Trident d’Or, à 16h30 aux arènes (10 € l’entrée) avec les manades Blanc et Lou Pantai



Soirée Soupe au Pistou organisée par l’Association Grésouillaise Culture Fêtes et Traditions, Place de la Mourgue

• 19h30 Apéritif-concert animé par Philémon

• 21h00 Repas Soupe au Pistou . 18 € (- de 12 ans 9 €) sur réservation

• 22h00 Animation musicale par Philémon



Dimanche 13 juillet 2025 Place de la Mourgue Soirée BBQ partagé

• 19h00 Grand Barbecue ouvert à tous avec ratatouille maison offerte Concert de Cultura Gitana

• 21h45 Retraite aux flambeaux

• 22h00 Set DJ Bastien Lautier



Lundi 14 juillet 2025

19h Cérémonie au Monument aux Morts

• 19h30 Grand apéritif citoyen sur la terrasse du Café du Vieux Grès avec la dégustation des produits proposés par nos commerçants .

Centre-Ville Avenue de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46

English :

Saint-Étienne du Grès celebrates 14 July! A festive and social weekend in Saint-Étienne du Grès

German :

Saint-Étienne du Grès feiert den 14. Juli! Ein festliches und geselliges Wochenende in Saint-Étienne du Grès

Italiano :

Saint-Étienne du Grès festeggia il 14 luglio! Un fine settimana di festa e di amicizia a Saint-Étienne du Grès

Espanol :

¡Saint-Étienne du Grès celebra el 14 de julio! Un fin de semana festivo y acogedor en Saint-Étienne du Grès

L’événement Fête Nationale à Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-07-08 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles