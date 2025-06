Fête Nationale à Saint-Florent-sur-Cher Saint-Florent-sur-Cher 13 juillet 2025 20:00

Fête Nationale à Saint-Florent-sur-Cher

13 juillet 2025 20:00

fin : 2025-07-13

2025-07-13

13 Juillet à Saint-Florent-sur-Cher une soirée à partager sous les étoiles !

Venez célébrer la Fête nationale dans une ambiance conviviale et festive ! Dès 20h, place au repas républicain apportez votre pique-nique ou profitez de la restauration sur place. À 22h, la piste s’ouvre avec l’Orchestre Pacific pour faire danser petits et grands. Et à 23h, le ciel s’embrase avec un feu d’artifice grandiose pour clôturer la soirée en beauté ! .

10 Rue Félix Pyat

Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 50 00

English :

july 13 in Saint-Florent-sur-Cher: an evening to share under the stars!

German :

13. Juli in Saint-Florent-sur-Cher: ein Abend, den man unter den Sternen teilen kann!

Italiano :

13 luglio a Saint-Florent-sur-Cher: una serata sotto le stelle!

Espanol :

13 de julio en Saint-Florent-sur-Cher: ¡una velada bajo las estrellas!

