Fête Nationale à Saint-Julien-Les-Martigues Maison de Saint-Julien-les-Martigues Martigues 13 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Fête Nationale à Saint-Julien-Les-Martigues Dimanche 13 juillet 2025 à partir de 21h30.

Lundi 14 juillet 2025 à partir de 12h30 et à partir de 21h30. Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-13

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-13

2025-07-14

A Saint-Julien-Les-Martigues, cette journée nationale est célébrée durant 2 jours au travers de repas, d’un loto, d’un bal et d’un concours de boules et de cartes. A la Maison pour tous de Saint-Julien-les-Martigues.

Le Comité des Fêtes de Saint-Julien-les-Martigues profite de la Fête Nationale du 14 juillet pour organiser sa plus belle fête de l’été.

Un événement ouvert à tous, habitant de la commune de Martigues et touristes sont les bienvenus.



Au programme

– Dimanche 13 juillet à 21h30 loto nocturne.

– Lundi 14 juillet

A 12h30 Repas, concours de boules et de cartes.

A 21h30 Grand bal en soirée.



L’événement se déroule en extérieur sous les platanes de la campagne de Saint-Julien-les-Martigues. .

Maison de Saint-Julien-les-Martigues Chemin des Boules

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 39 32 75

English :

In Saint-Julien-Les-Martigues, this national day is being celebrated over 2 days with meals, a bingo, a ball and a boules and cards competition. At the Maison pour tous in Saint-Julien-les-Martigues.

German :

In Saint-Julien-Les-Martigues wird dieser nationale Tag zwei Tage lang mit Mahlzeiten, einem Lotto, einem Ball sowie einem Boule- und Kartenwettbewerb gefeiert. Im Maison pour tous in Saint-Julien-les-Martigues.

Italiano :

A Saint-Julien-Les-Martigues, questa giornata nazionale viene celebrata per 2 giorni con pasti, una tombola, un ballo e una gara di bocce e carte. Presso la Maison pour tous di Saint-Julien-les-Martigues.

Espanol :

En Saint-Julien-Les-Martigues, esta fiesta nacional se celebra durante 2 días con comidas, un bingo, un baile y un concurso de petanca y cartas. En la Maison pour tous de Saint-Julien-les-Martigues.

L’événement Fête Nationale à Saint-Julien-Les-Martigues Martigues a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Martigues