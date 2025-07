Fête Nationale à Saint-Julien-les-Villas Saint-Julien-les-Villas

À partir de 19h On se retrouve pour une soirée gourmande et festive avec nos "Food Trucks & Music" ! De quoi régaler toutes les papilles en rythme. > 22h La magie opère avec la traditionnelle retraite aux flambeaux. > 23h Le grand final ! Le ciel de Saint-Julien-les-Villas s'illuminera d'un magnifique feu d'artifice qui en mettra plein les yeux ! Venez nombreux partager ces moments de joie et de convivialité ! On a hâte de vous y retrouver !"> À partir de 19h On se retrouve pour une soirée gourmande et festive avec nos "Food Trucks & Music" ! De quoi régaler toutes les papilles en rythme. > 22h La magie opère avec la traditionnelle retraite aux flambeaux. > 23h Le grand final ! Le ciel de Saint-Julien-les-Villas s'illuminera d'un magnifique feu d'artifice qui en mettra plein les yeux ! Venez nombreux partager ces moments de joie et de convivialité ! On a hâte de vous y retrouver !">

