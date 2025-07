Fête nationale à Saint-Maximin Saint-Maximin

Fête nationale à Saint-Maximin Saint-Maximin lundi 14 juillet 2025.

Fête nationale à Saint-Maximin

Saint-Maximin Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 17:00:00

fin : 2025-07-14 23:30:00

Date(s) :

2025-07-14

Venez célébrer la fête nationale à Saint-Maximin!

Rdv à 17h au cimetière pour dépôt du coussin au monument aux morts en compagnie de l’AMEM, des anciens combattants, des jenes du chantier Concordia et des jeunes de la commune.

17 h30: Remise de récompenses pour les lauréats du concours des balcons et jardins fleuris dans le jardin de la Maison pour Tous Nelson Mandela

18: traditionnel buffet « pain-saucisson » offert dans le jardin de la Maison pour Tous Nelson Mandela

21h30: distribution des lampions et bracelets lumineux au départ de la retraite aux flambeaux

22h: début du défilé de la retraite aux flambeaux animé par le showband « Red Light » de 25 musiciens et Color Gards jusqu’à l’étang sainte-barbe

23h: Feu d’artifice à l’étang Sainte-Barbe

Renseignements auprès de la mairie

Gratuit, ouvert à tous 0 .

Saint-Maximin 60740 Oise Hauts-de-France +33 3 44 61 18 40

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête nationale à Saint-Maximin Saint-Maximin a été mis à jour le 2025-06-25 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise