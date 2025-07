Fête nationale à Sainte-Adresse Parc de la Roseraie Sainte-Adresse

Fête nationale à Sainte-Adresse

Parc de la Roseraie 27 Rue Albert Dubosc Sainte-Adresse Seine-Maritime

14 juillet 2025 11:00:00

À l’occasion de la fête nationale, la Ville de Sainte-Adresse a le plaisir de convier l’ensemble des Dionysiens à une « Garden Party » placée sous le signe de la convivialité et du partage, lundi 14 juillet 2025 dès 11h.

Sous le thème évocateur Les Confettis de l’Empire , cette rencontre festive sera marquée par la prise de parole d’Hubert Dejean de la Bâtie, Maire de Sainte-Adresse, suivie d’un cocktail en plein air, dans une ambiance chaleureuse et estivale.

English : Fête nationale à Sainte-Adresse

To mark Bastille Day, the City of Sainte-Adresse warmly invites all residents to a festive Garden Party celebrating community and togetherness, on Monday, July 14th, 2025, starting at 11 AM.

Held under the evocative theme “Confetti of the Empire,” the event will include a speech by Hubert Dejean de la Bâtie, Mayor of Sainte-Adresse, followed by an open-air reception in a relaxed and summery atmosphere.

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags lädt die Stadt Sainte-Adresse alle Dionyser zu einer « Garden Party » im Zeichen der Geselligkeit und des Teilens am Montag, den 14. Juli 2025 ab 11 Uhr ein.

Unter dem vielsagenden Motto « Les Confettis de l’Empire » (Die Konfetti des Kaiserreichs) wird bei diesem festlichen Treffen Hubert Dejean de la Bâtie, Bürgermeister von Sainte-Adresse, eine Ansprache halten, gefolgt von einem Cocktail unter freiem Himmel in einer warmen und sommerlichen Atmosphäre.

Italiano :

In occasione della Festa della Bastiglia, la Città di Sainte-Adresse è lieta di invitare tutti i dionisiaci a una festa in giardino lunedì 14 luglio 2025, a partire dalle 11.00.

Con il suggestivo tema « Confetti dell’Impero », questo incontro festoso sarà caratterizzato da un discorso di Hubert Dejean de la Bâtie, sindaco di Sainte-Adresse, seguito da un cocktail all’aperto in un’atmosfera calda ed estiva.

Espanol :

Con motivo del Día de la Bastilla, la ciudad de Sainte-Adresse se complace en invitar a todos los dionisíacos a una agradable Garden Party el lunes 14 de julio de 2025, a partir de las 11:00 horas.

Bajo el evocador lema « Confettis de l’Empire », este encuentro festivo contará con un discurso de Hubert Dejean de la Bâtie, alcalde de Sainte-Adresse, seguido de un cóctel al aire libre en un ambiente cálido y veraniego.

