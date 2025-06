Fête nationale à Saumur – Saumur 14 juillet 2025 07:00

Si Effervescences aime secouer les habitudes, certaines traditions ont le goût rassurant des grands classiques… et le 14 juillet en fait partie.

Cette année encore, on célèbre la République avec panache défilé des autorités militaires le matin, levée de coupe (de bulles saumuroises bien sûr) à l’heure de l’apéritif, bal populaire dès 20h30 animé par l’Orchestre Cristal jusqu’à 1h du matin, et bouquet final à 23h avec le feu d’artifice tiré depuis le Pont Cessart.

Au programme :

* Bal populaire orchestre Cristal

Place de la République de 20h30 à 23h et de 23h15 à 01h.

* Feu d’artifice tiré du Pont Cessart de 23h à 23h15.

Pour en prendre plein les yeux, installez-vous à l’un de ces quatre points de vue Quai Mayaud, Quai Carnot, Quai Latouche-Tréville ou le Château.

En partenariat avec le syndicat du Saumur Champigny.

Place de la République

49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

While Effervescences likes to shake things up, some traditions have the reassuring taste of the great classics? and July 14th is one of them.

German :

Auch wenn Effervescences gerne mit Gewohnheiten aufräumt, gibt es Traditionen, die den beruhigenden Geschmack von Klassikern haben… und der 14. Juli gehört dazu.

Italiano :

A Effervescences piace movimentare le cose, ma alcune tradizioni hanno il sapore rassicurante dei grandi classici e il 14 luglio è una di queste.

Espanol :

A Efervescencias le gusta agitar las cosas, pero algunas tradiciones tienen el sabor tranquilizador de los grandes clásicos… y el 14 de julio es una de ellas.

